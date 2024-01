Städtische Galerie Neunkirchen informiert 13 Mappen mit Papierarbeiten

Das Konvolut zeigt einen Querschnitt durch alle Schaffensphasen der Künstlerin, die Ausstellung legt einen Schwerpunkt auf die späten Arbeiten. In ihren frühen Anfängen noch naturalistisch in der Darstellung von Landschafts-, Architektur- und Stadtansichten, löste sich Ruth Engelmann-Nünninghoff mit den Jahren zunehmend von realen Vorbildern. Eine Entwicklung, die immer wieder begleitet war von neuen Techniken und experimentellen Werkgruppen, wie etwa collagierten und übermalten Fotoarbeiten. Schritt für Schritt führte sie die Künstlerin zum Kern ihrer Kunst: die Reduktion auf Farbe und Form, die Beschränkung auf das Wesentliche. Ausgewogen im Zusammenspiel expressiver und ordnender Kräfte, wurde die dynamische, auf wenige Spachtelstriche reduzierte farbige Geste ihrer abstrakten Acrylarbeiten in den letzten Jahren zu ihrem unverkennbaren Ausdrucksmittel.