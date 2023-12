Was für Tierverrückte Aktion in Neunkirchen: Tierschützer rocken für Laika und Jake

Die Idee war klasse. Der Ort auch und das Wetter ein Traum in Himmelblau plus Sonnenschein. Mitten im Dezember. Funktioniert hat der erste Rock for Dogs-Weihnachtsmarkt trotzdem nur bedingt. Aber der Reihe nach: Als der im oberrheinischen Schwanau ansässige gemeinnützige Tierschutzverein Animas Pfötchenhilfe Campulung bei der hiesigen Kulturgesellschaft anfragte, ob sie einen Spielort für ihr Konzert „Rock für Dogs“ haben, konnten ihnen die Neunkircher die Stummsche Reithalle anbieten. Am Samstag 16. Dezember. Hocherfreut buchte der Verein die Halle und irgendwie kam die Frage auf, „warum nicht ein Tagesevent draus machen“, erinnert sich Vizevorsitzende Sarah Schüller. Immerhin ist der Vorplatz mit der Hütten-Kulisse attraktiv, das Ganze zentral gelegen und der Zeitpunkt für einen Weihnachtsmarkt ideal. Gesagt, getan. Mehr als ein Dutzend Aussteller mit Artikeln rund um die Hundehaltung bauten am besagten Tag ihre Stände auf, viele sperrten dafür eigens ihre Läden daheim zu.