Mitstreiter gesucht Ziel: Dorf-Treff für Wellesweiler auf den Weg bringen

Das Reparaturcafé Neunkirchen plant, in der Dorfmitte in Wellesweiler Räume zu mieten, um dort Gegenstände einzulagern. Aufgrund der Lage und der Ausstattung der Räumlichkeiten bietet es sich an, mehr daraus zu machen, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Dazu sind Joachim Becker (Vorstand des Reparaturcafés Neunkirchen und Wellesweiler Bürger) und Dieter Steinmaier (Ortsvorsteher und Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Wellesweiler Vereine) im Gespräch.