Diskussion im Kirchenladen Momentum Neunkirchen Landrat und Herausforderer stellten sich Fragen: Einfache Antworten waren gestern

Vielleicht eint die beiden ja doch etwas mehr, als man meint. Die Rede ist von Sören Meng (SPD) und Markus Groß (CDU), die beide am 9. Juni gegen Rudolf Christoph Schaufert (AfD) antreten. Ort der Offenbarung war ein Chippendale-Sofa mitten auf der Bliespromenade am Samstag. Dorthin hatte die Katholische Erwachsenenbildung Saarbrücken die lokalen Spitzenkandidaten der Landrats- als auch, in Person von Christine Jung (SPD) und Roland Theis (CDU), der Europawahlen zeitlich versetzt zu einem öffentlichen politischen Gespräch eingeladen.