Im Neunkircher Zoo Von Amsterdam nach Neunkirchen – neun Brillenpinguine im Saarland angekommen

Die fünf Damen und vier Herren hat Fritsch zusammen mit Lothar Schmidt am Freitag aus dem Zoo in Amsterdam ins Saarland abgeholt. Am Montagabend war sozusagen Vorpremiere. Am Dienstagmorgen dann zogen die elf offiziell in den Zoo in Neunkirchen ein und nahmen ihr neues Gehege in Beschlag. Die nächsten Tage werden sie noch Verstärkung bekommen: Neun weiterer ihrer Art kommen aus dem Zoo Lyon dazu. Und, so die Pinguine und Gott wollen, könnte es schon in diesem Jahr zu einer schönen Durchmischung und Nachwuchs kommen. Bruthöhlen stehen jedenfalls bereit.