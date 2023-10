Zusammenarbeit Nabu Neunkirchen und Neue Arbeit Saar Nistplätze für Tausende von Wildbienen geschaffen

Am mühsamsten ist das Reinigen der Röhrchen. Doch das steht auf jeden Fall am Anfang. Bei der Neuen Arbeit Saar in Neunkirchen hat man inzwischen eine ganz spezielle Maschine entwickelt, mit deren Hilfe die Schilfrohr-Abschnitte von allem befreit werden können, was da nicht mehr drin sein soll, wenn Wildbienen hier ihre Nester bauen. Trotzdem geht nichts ohne Manpower. Zwei Leute brauchen – putzen inklusive – etwa fünf Stunden, bis eine kleine Nisthilfe fertig ist. Für das neuste große Modell waren sechs Männer alleine mit dem Zusammenbauen 40 Stunden beschäftigt. Für das Ausputzen der rund 5000 Röhren kamen dann nochmal rund 100 Stunden dazu. Das haben fünf Teilnehmer dieser speziellen Maßnahme an ihren drei Arbeitsstunden am Tag gemacht. Etwa 50 dieser kleinen Nisthilfe-Kästen hat Heiko Schwingel schon mitgebaut. Und an der großen, der neuen, da war er natürlich auch beteiligt. Im April war mit der Arbeit daran begonnen worden.