Langanhaltender Applaus Zwei Musikwelten in Harmonie

Am vergangenen Sonntag konnte man in der Gebläsehalle Neunkirchen ein Konzert erleben, das es in dieser Zusammenstellung noch nicht gegeben hat. Der Neunkircher Musiker Nino Deda hatte sich mit dem Orchestre Symphonique SaarLorraine zusammengeschlossen um einmal sein Akkordeon im symphonischen Gewand zu präsentieren. Und das hat dem Publikum in der gut gefüllten Gebläsehalle durchaus gut gefallen, wie man am langen Applaus für das Konzert „Tangosensations“ merken konnte.