Lösung drei Jahre nach Gasometer-Sprengung Schriftzug „Neunkircher Stahl“ soll an neuen Ort kommen

Als am 6. Juni 2020 der Gasometer in Neunkirchen nach einer Sprengung aus dem Stadtbild verschwand, waren nicht nur Historiker froh darüber, dass zumindest der prägnante Schriftzug „Neunkircher Stahl“ erhalten blieb. Schon damals war es der Plan der Stadtverwaltung, diesen an passender Stelle wieder zu installieren.