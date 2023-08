Der Markt braucht Zeit zum Wachsen Neunkirchen Stummplatz: Neuer Wochenmarkt feiert am 1. September Premiere

Mit dem Stummplatz verfügt die Kreisstadt über einen neu und attraktiv gestalteten zentralen Platz in der Innenstadt. Wie können wir ihn beleben? Vor diese Frage sah sich die Neunkircher Verwaltung gestellt. Der neu einberufene Wochenmarkt ist eine Antwort darauf, wie Pressesprecher Deniz Alavanda mitteilt. Am Freitag, 1. September, geht die Premiere über die Bühne, „ideell, aber auch ganz substantiell vom Management des Saarpark-Centers mit kostenlosen Parkplätzen unterstützt“. Konkret funktioniert das so, dass die Markthändler ihren Kunden Gutscheine aushändigen, die man an der Center-Information gegen kostenlose Parktickets eintauschen kann. Neben den Verantwortlichen des Einkaufcenters „haben auch Stimmen aus der Bevölkerung einen neuen Markt angeregt“, so Alavanda. Und wenn man schon mal dabei ist, dann sollten es auch Nägel mit Köpfen sein: „Der Wochenmarkt auf dem Stummplatz ist der erste Markt, der nicht bereits gegen 14 Uhr endet.“ Vielmehr sollen durch die Öffnungszeit von 11 bis 18 Uhr neue Käuferschichten angesprochen werden, „insbesondere Berufstätige“.