Vorstellung im Ortsrat Neue Details zu den Hotel-Plänen an der Westspange in Neunkirchen

Zwei größere Projekte in der Innenstadt bestimmten am Mittwoch die Sitzung des Ortsrates Neunkirchen. Der Neubau eines Hotels an der Westspange nimmt konkrete Formen an. Wie bereits in der SZ mehrfach berichtet, plant ein Investor aus Bayern im Bereich Adlerstraße/Schwebelstraße die Errichtung eines Hotels im Niedrigpreissektor, das in erster Linie für Durchreisende und Monteure gedacht ist. Ein Unternehmensvertreter hat in der Sitzung das Innere und Äußere des geplanten Hotels vorgestellt und dabei sowohl die Bauweise wie auch die energetische Versorgung erläutert.