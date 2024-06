Verheerende Unwetter-Folgen in Neunkirchen Hochwasserschäden bei Decathlon, Holiday Inn & Schuhhaus Itt – wer erst in einem Jahr wieder öffnet

Neunkirchen · Die Folgen des Hochwassers in Neunkirchen sind immer noch spürbar und werden es auch noch lange sein. Immer noch laufen Aufräumarbeiten bei Decathlon, Schuhhaus Itt & Co. – ein Geschäft kann erst in einem Jahr wieder eröffnen.

05.06.2024 , 17:28 Uhr

Im Kellerlager vom Bücher König stand das Wasser bis zur Decke. Die Räume können wohl nicht mehr genutzt werden. Foto: Marc Prams