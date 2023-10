Neunkirchen liest 2023 Lebensläufe mit Tempo und Tiefgang

Na, das ist ja mal mutig. Da haben es sich die Besucher gerade erst mit einem Glas Wein und Knabberzeug im Momentum gemütlich gemacht, voller Vorfreude auf Teil II der Mini-Reihe „Neunkirchen liest … biographisch“. Da zerrt sie Lizzy Lissmann quasi auch schon wieder hoch und bugsiert sie gedanklich ins Pariser Gefängnis St. Lazare. Dort, am Morgen des 15. Oktober 1917, bricht gerade die letzte Stunde Mata Haris an. Detailliert schildert Autorin Gunna Wendt, was der niederländischen Tänzerin und Abenteurerin, die ein Kriegsgericht zwei Monate zuvor der Doppelspionage und des Hochverrats für schuldig befunden hatte, bis zu ihrer Exekution geschieht. Und wie gefasst Margaretha Geertuida Zelle, so ihr bürgerlicher Name, ihren Henkern entgegentrat.