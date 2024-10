Raubzug durch die Musikgeschichte Unterhaltsamer Liederabend „Kriminelle Energie“ in Neunkirchen findet ein abruptes Ende

Ein Liederabend der besonderen Art hat die Besucher der Sparkasse Neunkirchen am Hammergraben begeistert. Unter dem Motto „Kriminelle Energie“ entführte das Wuppertaler Künstlerduo, bestehend aus der Schauspielerin Luise Kinner und dem Pianisten Christoph Iacono, das Publikum auf einen großen Raubzug durch die Musikgeschichte und umkreiste dabei virtuos das Thema des klassischen Krimis. Die Veranstaltung fand im Rahmen des Kriminaltango-Festivals statt, das in Neunkirchen mit Kulturveranstaltungen auch an ungewöhnlichen Orten überrascht.