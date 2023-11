Schlechte Wiese und keinerlei Sanierung in Neunkirchen? Kritik am Rasen im Ellenfeldstadion - „Happiger Preis für das, was da geliefert wurde“

Rainer Lauffer braucht nicht viele Worte, um es auf den Punkt zu bringen: „Wir sind enttäuscht von dem, was gerade im Ellenfeld passiert. Wir haben eine schlechte Wiese und keinerlei Sanierung im Umfeld.“ Das ist im Kern die Kritik, die die Stadiongesellschaft Ellenfeld (SGE), der Lauffer (Verbandsjugendleiter beim Saarländischen Fußballverband) angehört, derzeit an der Stadt Neunkirchen übt, die die Verlegung des neuen Rasens in Auftrag gegeben hat.