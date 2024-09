Jede Menge Lacher Neunkircher Krimifestival: Nordseestimmung unter Brillen

Die Zahl des Tages lautete definitiv 28. Doch das wussten am Anfang weder Tatjana Kruse noch die rund 50 Menschen, die tatsächlich alle einen Platz im Geschäft gefunden hatten – inklusive eines schwarzen Cockerspaniels. An Tag elf war das Kriminal Tango-Festival Neunkirchen zu Gast bei Optic und Hörakustic Lutz am Unteren Markt. Für Kruse die allererste Lesung im Saarland überhaupt, wie die in Schwäbisch Hall lebende Autorin verriet. Ihr Urteil über dieses denkwürdige Ereignis postete sie später fast schon euphorisch im Netz: „Neunkirchen – du bist das Nonplusultra des Saarlands! Edda Petri und ihr Team wuppen da gerade ein großartiges Festival, und meine Gastgeber von Optic Lutz haben liebevoll – mit Strandkorb und echten Gosch-Häppchen – ihren Laden in Sylt verwandelt! Und das Publikum – Zweibeiner wie Vierbeiner – war sensationell gut drauf. Kurzum: Autorin im Glück.“