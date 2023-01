Neues Programm : „Klezmer im Elfenpalast“ hält Versprechen

Neunkirchen Eine ungewöhnliche und klangvolle Kombination boten Helmut Eisel und Birke Falkenroth dem Publikum in Neunkirchen: Klarinette und Harfe im Dialog.

In der Stummschen Reithalle gastierte das Musiker-Duo Helmut Eisel und Birke Falkenroth am vergangenen Samstag. Versprochen wurde dem Publikum ein Abend mit „betörend zartem Klangzauber und Melodien zum Träumen ebenso wie mit tänzerischem Elan, mit virtuos verspielten Tonkaskaden und gewitzten Dialogen“. Und dieser Beschreibung wurde der Abend durchaus gerecht.

Was Helmut Eisel an seinen Klarinetten zu bieten hat, geht weit über die typische Spielform dieses Instrumentes hinaus. Der international renommierte Klarinettist lässt seine Blasinstrumente lachen, weinen, jubeln und erzählt Geschichten mit scheinbar fliegenden Fingern. Begleitet von Birke Falkenroth an der Harfe erfreute er die gut gefüllte Reithalle mit seinem Programm „Klezmer im Elfenpalast“.