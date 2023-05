Erste Klimaschutzpaten in Neunkirchen Hans Zell wünscht sich viele Mitstreiter in Sachen Klimaschutz

Eine Streuobstwiese, für jeden zugänglich und gemeinschaftlich betreut. Oder ein Kartoffelacker, von der Dorfgemeinschaft bewirtschaftet. Ein Klimastammtisch im angedachten Bürgertreff. Und und und. Hans Zell mangelt es nicht an Ideen, wenn es darum geht, aktiv Klimaschutz zu betreiben. Am liebsten wäre ihm natürlich, jeder brächte sich da ein. Froh wäre der Wellesweiler schon, wenn es eine engagierte Gruppe Menschen in seinem Heimatort geben würde. Doch erst einmal gibt es da nur ihn. Ebenso wie die Kohlhöferin Sabine Gora – sie ist zum SZ-Termin verhindert – hat sich Zell als Klimaschutzpate für Neunkirchen gemeldet. Aufgerufen dazu hatte die Arge Solar, die mit ihrem Projekt Klikks – Ehrenamt trifft Klimaschutz ehrenamtliche Klimaschutzpaten für kleine Kommunen und Stadtteile im Saarland sucht.