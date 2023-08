Neinkerjer Kerb Kirmestreiben in Neunkirchen: Alles dreht sich noch bis Dienstag

Die Ersten, die in diesem Jahr die Neunkircher Kirmes besuchten, waren Bewohner des Katharina von Bora-Heimes der Kreuznacher Diakonie mit ihren Betreuerinnen. „Das wollten wir uns nicht entgehen lassen“, sagte Pflegerin Jasminka Weber. Die Bewohner hatten große Freude, und bei manchen kamen Erinnerungen an früher wieder, so Weber weiter. Aber sie waren bei weitem nicht die einzigen, die schon am Freitag zur Kirmes kamen. Hunderte, ja Tausende von Menschen strömten schon am Freitag zum Festplatz am Eisweiher, wo sich die Karussells drehten und Stände Kurzweil, Speisen und Getränke noch bis Dienstag anbieten. Zur Eröffnung schlug Oberbürgermeister Jörg Aumann routiniert das Fass mit dem Kirmesbier an. In seiner kurzen Ansprache stellte er fest, dass die Kirmes heuer kompakter sei als in den Vorjahren. „Unsere Kirmes gehört zu den traditionsreichsten im ganzen Land“, sagte Aumann. Die Musik kam von dem Duo Canto Per Voi. Das Feuerwerk am Abend erhellte den Himmel. An diesem Montag gibt es Musik mit den Zwoa-Spitzbuam. Am Dienstag ist Familientag mit ermäßigten Preisen.