Mit 37 Jahren neuer Chef der PI Neunkirchen „Sehr viel Glück gehabt“: Jens Geyer ist der jüngste Leiter einer Polizeiinspektion im Saarland

Neunkirchen · Mit gerade einmal 37 Jahren ist Jens Geyer der jüngste Leiter einer Polizeiinspektion im Saarland. Wie der Polizeirat tickt und was er in Neunkirchen bewegen will.

19.03.2024 , 10:00 Uhr

Seit 4. Februar 2024 ist Polizeirat Jens Geyer Leiter der Polizeiinspektion Neunkirchen. Foto: Heike Jungmann

Von Heike Jungmann Reporterin in Neunkirchen