Nachweis der Bedürftigkeit interessiert nicht Erst Frühschoppen, dann Schnitzel

Brasserie Chef Xhonson Surdaraj (rechts) und Mitarbeiter Armando Rexaepi freuen sich auf die nächsten Tage, an denen es turbulent zugehen dürfte in und vor dem Lokal auf dem Stummplatz. Höhepunkt ist die Weihnachts-Aktion an Heiligabend für Bedürftige.

Foto: Anja Kernig