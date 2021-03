Neues Neunkircher Buch für Kinder : Kinder-Stadtbuch erscheint in zweiter Auflage

Neunkirchen Publikation geht in die zweite Runde mit Unterstützung des Rotary-Clubs Neunkirchen.

Ein Buch, das Kindern ihre Stadt erklärt, gibt es in Neunkirchen seit 2015 und ist in dieser Form etwas ganz Besonderes. Denn hier lernen Kinder nicht nur sehr viel über ihre Heimatstadt, sie finden auch viele Bilder und Erklärungen, so dass sie gerne mal in dem Buch schmökern. Das Kinderstadtbuch musste nun in einer neuen Auflage mit einer Stückzahl von 2300 Exemplaren erstellt werden. Das teilt die Stadt mit.