Das nächste Mal 2025 Gesundheitstag für Frauen in Neunkirchen: Von Kuchenglück und Körperfettgehalt (mit Bildergalerie)

Wenn das mal kein Wechselbad der Gefühle war: Wer sich durch den regulären Eingang der Gebläsehalle Zutritt zum dritten Frauengesundheitstag verschaffte, kam automatisch an der Garderobe vorbei. Dort bot die Internationale Frauenkochgruppe nicht nur leckere Kürbissuppe zugunsten des Frauenhauses an, sondern auch die reine Sünde in Form von Torten und Käsekuchen. So schön der Anblick war, fünf Meter weiter sorgten die Diplom-Oecotrophologin Gudrun Kilburg und ihre Kolleginnen der AOK Rheinland-Pfalz/Saarland mit ihrer anschaulichen Demonstration des Fettgehalts gängiger Lebensmittel für sofortige Ernüchterung. 30 Prozent, größer sollte der Fett-Anteil unserer Nahrung nicht sein. „Bei Frauen entspricht das in etwa 60 Gramm pro Tag.“ Blöd nur, dass ein relativ kleines, harmloses Stück Kuchen bereits stolze 23 Gramm Fett mitbringt, „und es bleibt ja oft nicht nur bei einem Stück“.