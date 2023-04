Stiftung Kreuznacher Diakonie Minister informiert sich im wiedereröffneten Bora-Wohnpark

Was das genau bedeutet, das hat sich Jung nun bei einem Besuch in der Ringstraße 32 zeigen lassen. Im Gespräch mit dem Vorstand Soziales, Sven Lange, stand die Arbeit der Seniorenhilfe mit ihren fünf stationären Einrichtungen im Saarland im Vordergrund, wie es in einer Mitteilung des Ministeriums weiter heißt. Angesichts der demografischen Entwicklung sei es immer wichtiger, Angebote zu schaffen, die auf die individuellen Bedürfnisse von Seniorinnen und Senioren eingehen. „Weil das Risiko für dementielle Erkrankungen mit höherem Lebensalter steigt, war die bauliche und pflegerische Ausrichtung unseres neuen Wohnparks Katharina von Bora nur konsequent“, so Sven Lange.