TV-Tatort und Wirklichkeit Krimifestival Neunkirchen: Bei Sexszenen sind heute ganz selbstverständlich Coaches dabei

Er ist heilig. Eine Institution, letzte große Bastion der deutschen Abendunterhaltung – und zum Glück nichts Gedrucktes. „Ich finde es erfrischend, dass wir uns beim Kriminaltango-Krimifestival heute mal von den Büchern lösen“, befand SR3-Redakteurin Nadine Thielen in ihrer Anmoderation der gut besuchten Veranstaltung am Sonntagabend in der Stummschen Reithalle. „Und was ist mehr Krimi als der Tatort.“ Wo sie recht hat … ! Dass es so etwas wie den Tatort mit seinen inzwischen 1200 Folgen gibt, hat gar nicht unwesentlich mit Neunkirchen zu tun. Stammt doch der Impuls zu diesem Format von Günter Rohrbach, dem vielleicht bedeutendsten Sohn der Stadt. Der leitete damals das WDR-Fernsehspiel. In Rohrbachs Auftrag entwickelte Gunther Witte 1970 für den WDR eine neue Krimiserie als Antwort auf die Konkurrenz im ZDF mit der Krimiserie „Der Kommissar“. Der Rest ist Geschichte.