Revival mit Frauenpower „Female Edition“ bei den Neunkircher Nächten – das ist geplant

Ein gesellschaftskritisches Thema aufgreifen und trotzdem jede Menge Spaß haben? Was ein wenig nach der Quadratur des Kreises klingt, wuppt die Neunkircher Kulturgesellschaft zusammen mit der Sparkasse Neunkirchen in diesem Herbst – und das auch noch in einer Art und Weise, wie man es im Saarland so noch nie erleben durfte.