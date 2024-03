Nerd-Market im April in Reden Die Fark ist zurück – zumindest in kleiner Variante

Sie haben es sich immer gewünscht: Die Fans der Fark wollten immer das Gelände der ehemaligen Grube Reden wieder als Heimat für das Zusammentreffen ihrer fantastischen Welten. Auch nach dem Ausflug nach Losheim. Auch nach der offiziellen Beerdigung. Mit dem Nerd-Market im vergangenen Jahr kam dann eine Mini-Fark zurück. In diesem Jahr nun lautet das Motto: Doppelt so viele Aussteller wie im vergangenen Jahr, zwei Mal so viel Fläche – die Fark ist zurück. „Es war immer der Wunsch der Fans, wieder nach Landsweiler-Reden zurückzukehren“, sagt Fark-Vater Benjamin Kiehn.