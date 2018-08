Essen droht, Küche in Brand zu setzen

Weil Essen auf dem Herd angebrannt ist, mussten zwei Neunkircher, darunter ein Baby, ins Krankenhaus. Wie ein Feuerwehrsprecher auf Nachfrage berichtet, waren seine Kollegen am Mittwoch (22. August) gegen 11.30 Uhr alarmiert worden. Als sie an der Unglücksstelle in der Max-Braun-Straße angekommen waren, war das Feuer bereits gelöscht. Wie sich herausstellte, hatte gedroht, dass der Brand auf die Küche übergriff. Bei den Opfer bestand der verdacht auf Rauchvergiftung. Deshalb kamen sie vorsorglich in eine Klinik.