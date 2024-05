Neunkirchen in Zahlen Erstaunliche Fakten, die Sie über den Landkreis kennen sollten

Von allen Menschen im Landkreis waren im Juni 2023 genau 40 294 sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Erwirtschaftet hat der Kreis im Jahr 2021 insgesamt 3453 Millionen Euro (BIP). Damit macht Neunkirchen 9,6 Prozent des gesamten BIPs des Saarlandes aus. Für Neunkirchen bedeutet die Zahl 0,9 Prozent Wirtschaftswachstum seit 2018. Das sind 0,2 Prozent über dem Land. Von allen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten arbeiteten 29,7 Prozent im produzierenden Gewerbe (Land 29,6 Prozent), 21,6 Prozent (20,6 Prozent) in Handel, Verkehr, Lagerei, Gastgewerbe. In Unternehmensdienstleistungen waren 13,4 Prozent tätig (19,1), in Öffentlichen Dienstleistungen mit 33,3 Prozent (27,5) ein Drittel aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Alleine 1000 Menschen arbeiten laut Erhebungen der Arbeitskammer bei Purem by Eberspächer in Neunkirchen, 700 bei der OGB-Gruppe in Ottweiler. Der durchschnittliche Bruttoverdienst eines Arbeitnehmers lag im Jahr 2021 mit durchschnittlich 31 258 Euro mehr als 3000 Euro unter dem landesweiten Schnitt (34 476 Euro).