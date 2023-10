Gebläsehalle Neunkirchen Dankeschönabend in der Gebläsehalle

Vor 100 Jahren wurde in Neunkirchen der Ortsverband des Arbeiter-Samariter-Bundes gegründet. Es war der erste im Saarland, nur ein Jahr nach der Gründung des ASB-Landesverbandes. Seit fünf Jahren betreibt der ASB im Saarland zudem seinen Wünschewagen und beide Jubiläen waren für den Landesverband Anlass, die jährliche Dankeschönparty diesmal in Neunkirchen zu veranstalten. „Aber die Feier gilt in erster Linie unseren festen und ehrenamtlichen Mitarbeitern für ihren Einsatz das ganze Jahr über“, betonte der ASB-Landesvorsitzende Guido Jost am Freitagabend schon vor der Veranstaltung in der Gebläsehalle.