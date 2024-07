Kostenlosen Open-Air-Konzert Big Wave & The Bandits rocken die Bliesterrassen Neunkirchen

Neunkirchen · Mit einem kostenlosen Open-Air-Konzert an den Bliesterrassen endet der diesjährige Neunkircher City Musiksommer am Donnerstag, 1. August: Von 17 bis 20 Uhr rocken Big Wave & The Bandits die Bühne.

29.07.2024 , 14:49 Uhr

Big Wave and the Bandits Foto: Michael Veit