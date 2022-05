Sperrung der Innenstadt wieder aufgehoben : Bombendrohung führt zu großem Polizeieinsatz in Neunkirchen (mit Fotos)

Update Wegen einer Bombendrohung waren am Donnerstagmorgen Teile der Innenstadt von Neunkirchen gesperrt. Das bestätigte die Polizei gegenüber der Saarbrücker Zeitung. Mittlerweile gibt sie allerdings Entwarnung.

Grund für den Einsatz: Gegen acht Uhr am Morgen ist eine telefonische Bombendrohung bei der Sparkasse in Neunkirchen eingegangen, wie ein Sprecher der Polizei auf SZ-Anfrage mitteilte. Die Polizei sei von einer „nicht ernsthaften“ Drohung ausgegangen, habe aber natürlich dennoch Beamte geschickt, um die Lage zu untersuchen. Auf dem Weg bemerkten diese gegen neun Uhr an einer Bushaltestelle in der Lindenallee nahe der Sparkassen-Filiale einen herrenlosen Koffer, der etwas versteckt hinter einer Mülltonne abgestellt war. Das versetzte die Beamten angesichts der Drohung in doch Alarmbereitschaft.