„Blitzer“ in der Brunnenstraße mit Silberfarbe beschmiert

Neunkirchen Polizei Neunkirchen sucht Zeugen.

(red) In der Nacht von Freitag auf Samstag (28./29. Oktober) ist ein mobiler „Blitzer“ in der Brunnenstraße in Neunkirchen mit silberner Sprühfarbe beschmiert worden. Die Polizei sucht Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben.