Heimtashoppen : Es wird wieder heimatgeshoppt

Neunkirchen Die Kreisstadt Neunkirchen ist in diesem Jahr dabei.

(red) Der stationäre Einzelhandel, Dienstleistungsunternehmen und andere lokale Unternehmen prägen das Stadtleben, so heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus Neunkirchen. Sie leisteten einen wichtigen Beitrag für die Lebensqualität in den Städten. „Das wird gerade jetzt vor der drohenden Schließung des Kaufhofs besonders deutlich“, so Oberbürgermeister Jörg Aumann. „Allerdings sind diese Leistungen beim Kunden häufig zur Selbstverständlichkeit geworden, oder werden als solche gar nicht mehr erkannt. Deshalb beteiligen wir uns an der Aktion ‚Heimatshoppen‘, mit der wir die Bedeutung des Einkaufs vor Ort deutlich unterstreichen wollen. Und wir freuen uns, dass sich wieder viele Neunkicher Geschäftstreibende an dieser bedeutenden Kampagne beteiligen.“