Christuskirche Neunkirchen Neunkirchen: Kunstwerke mit vielfältigen Motiven

Die Turmquilter zeigten in der Christuskirche ihre außergewöhnlichen Patchworkhandarbeiten, die sie in den vergangenen zwei Jahren fertigten. Wie viele Arbeitsstunden die fleißigen Näherinnen in ihre Unikate investierten, konnten die Ausstellerinnen vom Arbeitskreis Turmquilter der Christuskirche Neunkirchen nicht genau sagen. Dass sie Spaß an ihrer Arbeit haben, war den zahlreichen Gesprächen, die sie mit den Ausstellungsbesuchern führten, zu entnehmen.