Stadt Neunkirchen informiert Neunkirchen: OB begrüßt neuen Geschäftsführer des Abfallheizkraftwerks

„Ich freue mich darauf, die gute Zusammenarbeit mit der Stadt Neunkirchen fortzusetzen“, sagte Roland Stegmann. Das AHKW sei seit mehr als 50 Jahren verlässlicher Partner in der Region und Garant für Entsorgungs- und Versorgungssicherheit mit Strom und Wärme. „Einen großen Schritt, die Energie des Abfalls noch effizienter zu nutzen, sind wir erst kürzlich mit der Inbetriebnahme unserer neuen Turbine gegangen“, ergänzte Roland Stegmann. Gemeinsam mit Axel Köhler dankte er Oberbürgermeister Aumann darüber hinaus für die Unterstützung bei der Realisierung des 1. Rockfestivals unter dem Motto „industry feat. culture“ am 11. Mai 2024 auf dem Gelände des AHKW Neunkirchen. „Nach Neunkirchen wollen wir das Format auch an anderen Standorten umsetzen und damit als Industrie im wahrsten Sinne des Wortes Raum für die Kulturförderung geben“, bekräftigen Axel Köhler und Roland Stegmann.