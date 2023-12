200 Euro im Monat muss reichen „Wenn ich heule, wird es ja nicht besser“ – wie Hilde Müller (75) aus Neunkirchen gegen Altersarmut kämpft

Arbeitsscheu war Hilde Müller nie. 35 Jahre lang hat die Neunkircherin in die Rentenkasse einbezahlt. War Näherin, hat bei den Kabelwerken in Spandau gearbeitet und bei Osram in Hannover. Einige Jahre ist sie zusätzlich an Wochenenden mit den Kirmesleuten unterwegs gewesen, hat Lose verkauft. „Immer angemeldet“, das ist ihr wichtig. Drei Kinder hat sie dabei auch noch groß gezogen. Die drei Ehemänner, die sie hatte, haben den Fleiß der heute 75-Jährigen ausgenutzt, wie sie erzählt. Unterstützung gab und gibt es von dieser Seite nicht. Und so muss Hilde nun gucken, wie sie rumkommt.