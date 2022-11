Das neue Prinzenpaar des NKA : Prinz Markus IV. und Prinzessin Diana I. regieren die Narren in Neunkirchen

Neunkirchen Eine lange Amtszeit haben Nicolas I. und Carina I. hinter sich. Bei der Sessionseröffnung des NKA im Kulturhaus in Wiebelskirchen am Freitagabend wurde jetzt ein neues Prinzenpaar proklamiert.

So ganz raus sind sie noch noch, Nicolas I. und Carina I. Denn immerhin sind sie noch immer das amtierende saarländische Prinzenpaar. So lange, bis Anfang kommenden Jahres ein neues gewählt wird. Doch ihre Amtszeit als NKA-Prinzenpaar ist mit dem gestrigen Abend beendet. Bei der Sessionseröffnung übergab das Ehepaar Zepter und Bozo an die inthronisierten Nachfolger. Damit ging die längste Amtszeit eines närrischen Prinzenpaares zu Ende. 2019 waren Nicolas und Carina Schneider proklamiert worden. Eine normale Fastnachtssession wurde noch gefeiert. Kurz nach dem Rosenmontagsumzug dann gewann die Pandemie die Oberhand. Corona machte die Session 2020 und auch 2021 zunichte. Nicolas und Carina blieben im Amt, zur Freude von NKA-Präsident Karl Albert, nahmen die wenigen Verpflichtungen war, die trotz der Pandemie möglich waren, und das, obwohl sie während der langen Amtszeit auch Eltern wurden.

Ergebnis einer zufälligen Begegnung

Nun sind die Neuen dran. Und die kamen dazu wie die bekannte Jungfrau zum bekannten Kind. Der Neunkircher Karnevalsausschuss (NKA) war schon lange dabei, Augen und Ohren offenzuhalten, wer denn in der Session 2022/2023 die Nachfolge des beliebten Prinzenpaares Nicolas und Carina antreten könnte. Lange wollte sich niemand finden. Das konnte der Zufall offenbar nicht mehr mit ansehen und schickte Diana und Markus Schulz zum Furpacher Fest der Vereine. Zeitgleich mit Lothar Schmitt, NKA-Präsidiumsmitglied und Ordensmeister. Man kam so ins Gespräch. Und Schmitt griff die Gelegenheit bei ihrem bekannten Schopfe und sprach die Schulzes an, ob sie denn nicht vielleicht Lust hätten, das neue Prinzenpaar zu werden. Ehe Markus sich versah, hatte Diana schon mit „Ja“ geantwortet. Was blieb dem Gemahl da übrig, nach kurzer Bedenkzeit stimmte auch er zu. Und wie es heißt, freuen sich nun beide auf eine hoffentlich reibungslose Session und viel Spaß mit den Neunkircher Fastnachtern.