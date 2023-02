GSG eröffnet Büro in Neunkircher City : Die GSG zieht unters Dach der NVG

Pascal Koch (NVG, von links), Oberbürgermeister Jörg Aumann, GSG-Geschäftsführer Guido Esseln und GSG-Prokurist Armando Palermo vor dem neuen GSG-Logo bei der Eröffnung des City-Büros Foto: Marc Prams

Neunkirchen Mit einer neuen Anlaufstelle in der Innenstadt will die Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Neunkirchen ihren Kunden einen noch besseren Service bieten.

Beratungsgespräche über neuen Wohnraum oder vertrauliche Unterhaltungen über Mietzahlungen – vieles lässt sich natürlich telefonisch klären, aber, und davon ist die Geschäftsführung der Gemeinnützigen Siedlungsgesellschaft (GSG) Neunkirchen überzeugt: Am besten lassen sich solche Dinge im direkten, persönlichen Kontakt mit den Kunden regeln. Denn in der Immobilienbranche könne nun mal nicht alles über Mail und Telefon geklärt werden. „Wir wollen in Zukunft für unsere Kundinnen und Kunden noch besser erreichbar sein“, betonte daher auch GSG-Geschäftsführer Guido Esseln bei der gestrigen Eröffnung des City-Büros in der Neunkircher Lindenallee, einer „Art Gegenpart zur Digitalisierung“.

Dieses soll als neue Anlaufstelle für derzeitige Mieter dienen und jene, die es gerne werden möchten. Derzeit verfügt die GSG über 1880 Wohnungen und gewerbliche Einheiten und verwaltet weitere 770 Wohnungen und Gewerbeflächen. Die GSG versteht sich als Immobiliendienstleister, deren Zweck vorrangig darin liegt, eine sichere und sozial verantwortliche Wohnversorgung breiter Schichten der Bevölkerung Neunkirchens zu gewährleisten.

Das nun eröffnete Büro sei an einem idealen Standort, sagte Esseln: zentrale Lage, Bushaltestelle direkt vor der Tür, günstige Parkplätze in unmittelbarer Nähe. Und die Untermiete bei der NVG (Neunkircher Verkehrs GmbH) zeige wieder einmal, wie gut die Zusammenarbeit dieser beiden „städtischen Töchter“ funktioniere.

Während der Servicezeiten wird das City-Büro stets mit zwei Mitarbeitern besetzt sein. Kunden können dort Mietbescheinigungen erhalten, Fragen rund um ihre Wohnung klären, Reparaturen melden und noch vieles mehr.

Zu den Gästen der Eröffnung zählte auch Neunkirchens Oberbürgermeister Jörg Aumann (SPD), der die GSG als stets verlässlichen Partner lobte, was sich gerade in den vergangenen Monaten bei der Suche nach Unterkünften für Geflüchtete wieder gezeigt habe. Die Lage des City-Büros sei optimal, so Aumann. Mit dieser Anlaufstelle mache die GSG einen weiteren Schritt nach vorne in Richtung Bürgerfreundlichkeit.

Während der Büro-Eröffnung wurde auch das neue Logo der GSG vorgestellt, das für mehr Toleranz, Respekt und Solidarität stehen soll.

Es symbolisiere zunächst die wichtigste Aufgabe der GSG, möglichst vielen Menschen ein „Dach über dem Kopf“ zu geben und so einen wichtigen Beitrag einer sozialen und sicheren Wohnversorgung in der Kreisstadt Neunkirchen zu gewährleisten, erklärte der Geschäftsführer. Die angedeutete Silhouette der Kreisstadt vermittle Heimat und offenbare schon im Logo das Kerngebiet der GSG, die Stadt Neunkirchen. „Den Menschen mit Respekt, Weltoffenheit und mit Toleranz zu begegnen und gleichzeitig auch ein Zeichen für Vielfalt zu setzen, ist ein wichtiger Anspruch der GSG, der mit dem neuen Logo und dem Regenbogenbezug auch nach außen dokumentiert wird“, betonte Guido Esseln. Jörg Aumann fügte hinzu: „Mit dem neuen Logo bildet die GSG die Neunkircher Identität ab und setzt ein Zeichen für Vielfalt. Denn unsere Stadt und ihre Bevölkerung werden immer vielfältiger und bunter.“