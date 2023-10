Aus dem Stadtrat Neunkirchen Diskussion um (k)eine Geschäftsführung

Eine mögliche neue Personalie sorgte in der Sitzung des Neunkircher Stadtrates am späten Mittwochnachmittag für Diskussion und leichte Konfusion. Dabei ging es um die Gründung einer sogenannten Digitalwerk Saar GmbH, einer Gesellschaft, die dafür sorgen soll, „die Chancen der Digitalisierung zu erkennen, aufzuzeigen und in der gesamten Wertschöpfungskette zu nutzen“, wie es in der Vorlage heißt. In einem ersten Schritt haben KEW und vier weitere Stadtwerke nun die Diskussion um die Gründung einer gemeinsamen Gesellschaft Digitalwerk Saar zur „Erfüllung der Aufgaben aus der Digitalisierung“ gestartet.