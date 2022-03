Supermarkt und Tankstelle : Neuer Globus-Markt in Neunkirchen: Eröffnungstermin steht jetzt fest

Neunkirchen Vor fast einem Jahr ging es los mit den Arbeiten. Jetzt ist es so weit. Noch diesen Monat eröffnet der neue Globus Neunkirchen. Was Sie über den neuen Supermarkt wissen müssen.

Die Fortschritte auf dem Gelände der ehemaligen Neunkircher Hütte sind nicht zu übersehen: Die große Halle für den neuen Globus-Lebensmittelmarkt steht. Die dazugehörige Tankstelle ebenfalls. Der Parkplatz – so gut wie fertig. Auch die Straße, die direkt an dem Gelände vorbeiführt, ist für den Verkehr bereit.

Jetzt steht auch der offizielle Eröffnungstermin fest: „Am Montag, 28. März, ist es soweit“, heißt es dazu auf SZ-Anfrage aus der Globus-Presseabteilung. Um 8 Uhr soll das Geschäft starten. Wie in anderen Märkten des Familienkonzerns auch soll es dort neben der klassischen Lebensmittelabteilung unter anderem eine Metzgerei und eine Bäckerei geben. Die Fläche für die Kunden: 7000 Quadratmeter. An die 250 Beschäftigte sollen hier einen Job bekommen.

Neue Globus-Filiale: Was Kunden in dem 7000-Quadratmeter-Markt erwartet

Dabei handelt es sich um den ersten Neubau des St. Wendeler Unternehmens im Saarland nach mehr als 30 Jahren. Zuletzt war in Völklingen ein Warenhaus in der Innenstadt entstanden. Mittlerweile übernahm Globus auch ehemalige Real-Märkte, die nach und nach umgewandelt werden. Unter anderem zählt der Standort Dudweiler dazu. Voraussichtlich im Herbst soll er völlig umgestaltet wiedereröffnen.

An der Stelle, wo jetzt in Neunkirchen das Globus-Warenhaus unter dem neuen Etikett als Markthalle eröffnet, stand einst der weithin sichtbare Wasserturm mit dem Schriftzug Neunkircher Stahl. Er galt für viele als markantes Wahrzeichen der einstigen Hüttenstadt. Er wurde am 26. Juni 2020 gesprengt, um dem neuen Markt Platz zu machen. Das hatte auch zu Protesten in der Bevölkerung geführt.