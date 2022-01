Neue Vorstandsvorsitzende : Anke Linnebacher Vorsitzende der FBS Neunkirchen

Anke Linnebacher (l.) löst Trudi Schmidt ab. Foto: Katholische Familienbildungsstätte Neunkirchen

Neunkirchen In der Mitgliederversammlung wurde Anke Linnebacher als neue Vorstandsvorsitzende der Katholischen Familienbildungsstätte (FBS) mit Mehrgenerationenhaus und Senioren-Akademie gewählt. Linnebacher, ausgebildete Buchhändlerin, Diplom-Sozialpädagogin und Diplom-Sozialarbeiterin, tritt die Nachfolge von Trudi Schmidt an, die nach 25 Jahren im Alter von 86 Jahren das Amt abgegeben hat, der Familienbildungsstätte aber als Ehrenvorsitzende erhalten bleibt und sich weiter um Politikkreis, Chor und die Fahrten der Senioren-Akademie kümmern will. Anke Linnebacher engagierte sich erst als freiberufliche Mitarbeiterin bei der Familienbildungsstätte, seit 2013 ist sie angestellt und in der Verwaltung tätig sowie als Standortleiterin der Nachmittagsbetreuung der Grundschule Friedrich von Schiller, einer der beiden Freiwilligen Ganztagsschulen in Trägerschaft der Familienbildungsstätte.