Frisch vor Ort in Neunkirchen geröstet WZB eröffnet Kaffeewerkstatt in der Irrgartenstraße

Guter Kaffee macht glücklich. Dass diese Behauptung wahr ist, konnte man an den strahlenden Gesichtern am Dienstagmorgen erkennen, die man allenthalben bei der Eröffnung der Kaffeewerkstatt in der Irrgartenstraße 32 in Neunkirchen sehen konnte. Mit der Rösterei und dem modern eingerichteten Probier-Café hat das Werkstattzentrum für behinderte Menschen der Lebenshilfe (WZB) eine hochaktuelle Möglichkeit geschaffen, Menschen mit Behinderung beruflich zu qualifizieren und an einem attraktiven Arbeitsplatz zu beschäftigen. Die ersten Gäste, die den frisch von Chef-Barrista Alexander Näb gerösteten und vom flinken Café-Team zubereiteten Kaffee genießen durften, zeigten sich überaus angetan von dem neuen Angebot in Neunkirchen. „Stolz“ sei das WZB auf die Kaffee-Werkstatt, sagte dessen Geschäftsführer Thomas Latz.