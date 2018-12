später lesen Projektgruppe Neue Lichter lassen das Dorf jetzt strahlen Teilen

Die Projektgruppe Dorfentwicklung und der Heimat- und Kulturverein Hangard haben für eine neue Weihnachtsbeleuchtung an der Osterbrücke, am neu gestalteten Enchenberg-Platz und an der Terrasse in der Lindenstraße gesorgt.