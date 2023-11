Pizza-Automat Neu: Pizza aus dem Automaten in Wustweiler

Alle Gerichte werden in Gego‘s Ristorante in Wustweiler von Francesco Varano vorbereitet. Im Automaten werden sie bis zum Abruf in dem handelsüblichen Pizzakarton gelagert. Auf Knopfdruck wird das ausgewählte Gericht aus dem konstant vier Grad kalten Kühlbereich über einen automatischen Aufzug aus dem Sortiment herausgezogen und über einen Lift in den Backofen geschoben. Das schmackhafte Gericht wird dem Kunden durch einen Schlitz gereicht. Vorher muss natürlich der Betrag des Warenkorbes mit Karte bezahlt werden. Maximal 72 Stunden dürfen die Gerichte im Kühlfach liegen.