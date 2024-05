Neues Projekt der Lebenshilfe „Ohne Kaffee läuft hier nichts“: Kaffeewerkstatt mit Rösterei und Café in Neunkirchen eröffnet

Eine neue Adresse für die Freunde guten Kaffees gibt es in Neunkirchen: In der Irrgartenstraße 32 hat das Werkstattzentrum für behinderte Menschen der Lebenshilfe eine „Kaffeewerkstatt“ eröffnet. Jeannette Klemm leitet das Zentrum für Inklusion und berufliche Bildung (ZIB), das mit der Kaffeewerkstatt einen innovativen Weg geht, um Menschen mit Behinderung eine attraktive Qualifizierung zu ermöglichen. Ein Projekt, das es so im Saarland nämlich noch nicht gegeben hat.