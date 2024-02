Narren stürmen Neunkircher Rathaus Faasebooze kommen durch die Hintertür

Fastnachter sind ja nun wahrlich keine Warmduscher. Selbst Regen, Schnee und Eiseskälte halten einen echten Faasebooz nicht davon ab, an Rosenmontag unter freiem Himmel zu feiern. Fastnachter sind allerdings sehr erfinderisch. Und wenn es, wie am Fetten Donnerstag, so regnet, dass sie in Saarbrücken keinen Fußball spielen würden, suchen auch die Neunkircher Narren nach trockenen Alternativen, um das Rathaus einzunehmen.