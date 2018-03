(red) Der Turngau Blies lädt zu seiner Nachmittagswanderung für Mittwoch, 28. März, ein. Los geht es um 14 Uhr am Sportheim am Sportplatz in Welschbach zur Wanderung auf dem Erlebnispfad „Nach der Schicht“. Dort ist auch die Einkehr zur Schlussrast, wie es in der Ankündigung heißt.