Serie Nachgefragt : Projekt im Winterfloß wartet auf einen „Prinzen“

Foto: Sibille Sandmayer

Neunkirchen Manchmal kommt es anders als erwartet. Vor einem Jahr hatte die SZ ein neues Projekt vom Netzwerk Nachbarschaftshilfe in Wellesweiler vorgestellt. Titel: „Von Zeitschenkern und Beschenkten“. Diese ehrenamtliche Initiative des Caritasverbandes Neunkirchen und der Pfarrei St. Josef Wellesweiler zielte auf eine Tauschböse in der Siedlung Winterfloß: Die einen, so die Idee, können Unterstützung bei kleinen Alltagsleistungen brauchen, die anderen sind bereit zu helfen.