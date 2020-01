Brand in Furpach : Ermittler suchen nach Brandursache auf Reitanlage

Furpach Die Brandermittler des Landeskriminalamtes haben sich auf die Suche nach der Ursache für das Feuer in Furpach gemacht.

Nach den ersten Eindrücken am Donnerstag war das Feuer wohl in der Gastronomie ausgebrochen, die an die Reithalle angrenzt. Von dort aus dürften die Flammen dann auf das Dach der großen Reithalle übergegriffen haben. Teile des Daches, auf dem sich eine Photovoltaikanlage befand, stürzten ein. Es gelang den Brandbekämpfern, die Flammen so schnell zu kontrollieren, dass eine zweite, direkt angebaute kleine Halle unversehrt blieb. Zum Glück blieben die 80 Pferde, die auf dem Areal in separaten Stallungen untergebracht sind, unverletzt. Auch die Holztribüne in der Reithalle ist intakt. Rund 100 Einsatzkräfte, darunter über 70 Feuerwehrleute, waren vor Ort. Der Brand war am Morgen kurz vor 6 Uhr ausgebrochen. Anwohner hatten die Wehr alarmiert. Das Lokal stand bereits komplett in Flammen, als die ersten Feuerwehrleute eintrafen.