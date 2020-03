Kostenpflichtiger Inhalt: Abgebrannte Reithalle in Furpach : Reitverein plant Wiederaufbau bis Ostern 2021

Reitzelt statt Reithalle, aber mit einem Lächeln für die Kamera: Pressereferentin Anna Benkert, Clara Steiner auf Tamara und Vorsitzender Joachim Götz (von links). Foto: Claudia Emmerich

Furpach Nach dem verheerenden Brand am 23. Januar arbeitet der Reiterverein Neunkirchen am Wiederaufbau seiner Anlage in Furpach. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung am 9. März informiert über Pläne und Finanzierung.

Ostern 2021 - da soll sich die Anlage des Reitervereins (RV) Neunkirchen wieder schmuck und vollständig einsatzbereit präsentieren. Für das traditionelle Osterturnier, für den normalen Reitbetrieb. Vielleicht sogar noch ein bisschen schmucker. Das haben sich die Verantwortlichen und die ganze Reiterfamilie fest vorgenommen. Wohlwissend: Der Weg ist weit und mit einigen Fragezeichen versehen, wie Vorsitzender Joachim Götz und Pressereferentin Anna Benkert jetzt im Gespräch mit unserer Zeitung feststellen.

Der 23. Januar war ein Schicksalstag für den 350 Mitglieder starken Verein. „Feuer zerstört Reithalle und Restaurant“ titelte die SZ. Kurz vor sechs war Feuer in der Gastronomie ausgebrochen. Die Flammen griffen auf die große Reithalle über. Auch die kleine Reithalle erlitt Schaden. Die separaten Stallungen mit den Pferden blieben verschont. Die Polizei bestätigte später Brandstiftung. Einbrecher in die Gastronomie hätten versucht, mit dem Brand ihr Eindringen zu vertuschen.

Erste Schätzungen der Polizei bezifferten den Schaden auf eine halbe Million Euro. „Damit werden wir nicht hinkommen“, kann sich Götz ausrechnen. Es wird wohl deutlich über die Millionengrenze gehen. Bis Ende März wird der Bericht der Ermittler an die Staatsanwaltschaft gehen. Gutachten, etwa vom Bauchemiker, vom Statiker stehen noch aus. Erst dann wissen sie beim RV Neunkirchen Genaueres. Wenn es gut läuft, so Götz, dann könnte die kleine Halle Ende Mai wieder nutzbar sein, die große Halle Ende des Jahres. Wobei hier die Frage zu entscheiden sei, ob sich bei attestierten wirtschaftlichen Totalschaden nicht eher ein Neubau rechne. Danach folgt noch die Gastronomie. Und Pächter Ralf Halfmann, so ist zu hören, wird weitermachen.

Sie bereiten jedenfalls vor, was schon vorzubereiten ist. Eine sechsköpfige Gruppe übernimmt für das Projekt „Wiederaufbau“ die Verantwortung – vier Mitglieder des Vorstandes, ein Vertreter der Boxenbesitzer und ein Architekt aus der Reiterszene. Der ganze Prozess, sagen Götz und Benkert, soll möglichst transparent verlaufen. So haben sie für den 9. März eine außerordentliche Mitgliederversammlung angesetzt, in der über Pläne und Finanzierung informiert wird.

Schon wenige Tage nach dem Brand haben sie ein Zelt aufstellen lassen, damit – wenn auch eingeschränkt – die Pferde bewegt werden können, Reitunterricht stattfinden kann. 25 mal 50 Meter misst die Zeltfläche. Nicht nur andere Maße, auch Wind und Regen sorgen im Zelt für eine ganz andere Geräuschkulisse als in der Halle. Und Pferde sind da durchaus sensibel. „Pferde sind Fluchttiere und Gewohnheitstiere“, sagt Anna Benkert. „Wenn Planen klappern, mehr Platz ist, können manche schon Probleme bekommen. Erfahrenen Turnierpferden macht so eine Umstellung vielleicht nicht so viel aus, aber jungen Pferden, Schulpferden schon.“

Die Einsteller bleiben dem Verein treu, wie zu hören ist. Auch wenn einige ihre Pferde erstmal rausgenommen haben, wie Götz selbst, „um die Anlage zu entlasten“. Das Zelt bietet eben nur einen reduzierten Reiterbetrieb. Anna Benkert: „Die Gemeinschaft hatte den Luxus von zwei Hallen nebeneinander. Jetzt müssen wir zusammenrücken, jeder muss seinen Beitrag leisten. Es ist eine große Gemeinschaftsaufgabe.“ Die Kosten für Auf- und Abbau des Zelts beziffert Götz auf 7500 Euro, dazu eine wöchentliche Miete von 750 Euro. Plus Mehrwertsteuer.

Die Absagen aller sechs Turniere in diesem Jahr - zwei große Turniere an Ostern und im Herbst, zwei Jugendturnierund zwei Turniere des Springreiterclubs bedeuten einen finanziellen Ausfall von 25 000 bis 30 000 Euro, schätzt Götz. „Unsere Sponsoren haben uns gesagt: Wir unterstützen euch beim Aufbau“, berichtet Benkert.

Wann wieviel Geld aus der Versicherung fließt, ist derzeit noch ungewiss. „Die Überbrückungsfinanzierung fordert uns natürlich schon“, gibt Götz zu. Einnahmen kommen aus den Mitgliederbeiträgen, dem - wenn auch reduzierten - Reitbetrieb und der Benutzungsgebühr für die Reitanlage.

Blick auf die abgebrannte große Reithalle. Foto: Claudia Emmerich

Gesperrt ist auch die kleine Reithalle. Foto: Claudia Emmerich

Der Reiterverein Neunkirchen baut nach dem Brand vom 23. Januar 2020 seine Anlage in Furpach wieder auf. Eine große Gemeinschaftsaufgabe. Foto: cle. Foto: Claudia Emmerich